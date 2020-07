«Ja nicht aussäen!»

US-Einwohner erhalten mysteriöse Päckchen mit Saatgut aus China

Landesweit erhalten Haushalte in den USA Postsendungen aus China. Doch bestellt hatten die Empfänger nichts. Noch mehr staunen sie, wenn sie die Couverts öffnen.

In 27 US-Staaten haben Einwohner in den letzten Wochen mysteriöse Postsendungen aus China erhalten. Der Inhalt wird mit « Schmuck » deklariert , doch die Pakete enthalten Pflanzensamen. Die Sendungen haben noch etwas gemeinsam: Keiner der Empfänger hatte Ware aus China bestellt.

Auf Social Media meldeten mehrere Nutzer aus Texas, Louisiana, Ohio, Virginia, Utah, Kansas, Kentucky, South Carolina und Delaware, dass sie ein verdächtiges Päckchen aus Fernost erhalten hätten. Bald wurde der Hashtag #SeedsfromChina zu einem Trending Topic. Nun hat sich das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) in den Fall eingeschaltet, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.

Brushing – eine Strategie, um Kundenmeinungen einzuholen

Die Behörde riet den Betroffen davon ab, die Samen zu benutzen. Wer ein solche s Pak et aus Fernost erhalte, solle sich bei den örtlichen Behörden melden – und die Samen nicht a ussäen , teilte das USDA in einer Medienmitteilung mit. Demnach könnte es sich bei de m noch nicht identifizierten Sa atgut um invasive Pflanzenarten handeln, die lokale Ernten oder das Vieh bedrohen könnten. Die Empfänger sollen die Samen auch nicht entsorgen, sondern sie bei der Polizei abgeben.

Marketingexperten vermuten, dass hinter den rätselhaften Sendungen eine sogenannte Brushing-Aktion steck t . Bei einer solchen Guerilla-Marketingpraxis sendet ein Unternehmen e in Produkt an zufällig ausgewählte Empfänger, deren Namen und Adressen sie offenbar von Drittanbietern erhalten haben. Damit kann dann die Firma für ihr Produkt eine gefälschte Bewertung im Namen des « Kunden » schreiben.

« Was Sie als Empfänger als Erstes tun sollten, ist, Ihre Adresse zu googeln. Sie werden staunen, was da alles rauskommt. Es ist manchmal beängstigend » , sagt Jane Rupp, Direktorin der NGO Better Business Bureau , zu CNN.