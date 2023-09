Jimmy Fallon: Mitarbeitende werfen ihm toxisches Verhalten vor

Sie sagen, die Atmosphäre hinter den Kulissen der «Tonight Show» sei angespannt und mürrisch, einige behaupteten gar, sie seien herabgesetzt und eingeschüchtert worden. Auch wird gesagt, Jimmy habe oft einen schlechten Tag gehabt und an solchen Tagen sei die Atmosphäre entsprechend noch schlimmer gewesen. «Wenn Jimmy eine schlechte Laune hatte, war der Tag für alle ruiniert», erklärt ein ehemaliger Mitarbeiter und fügt an: «An solchen Tagen machten die Leute keine Witze und würden nicht miteinander reden. Es war etwa so: Konzentriere dich auf das, was du tun musst, denn Jimmy hat schlechte Laune, und wenn er das sieht, rastet er vielleicht aus.»

Extreme mentale Herausforderung

Die Angestellten sagen, sie hätten arbeitsbezogene Albträume und seien in einem ständigen Zustand der Angst. Weitere offenbaren, in Therapie zu sein, und drei erklärten, sie seien an einem gewissen Punkt suizidal gewesen: «Mental war ich am tiefsten Punkt in meinem Leben. Ich wollte nicht mehr leben und dachte die ganze Zeit darüber nach, mir mein Leben zu nehmen.»