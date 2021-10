FDA muss noch zustimmen : US-Experten empfehlen Booster-Impfung mit Moderna für Risikogruppen

Eine Expertengruppe befürwortet nach derjenigen von Biontech/Pfizer nun auch die Zulassung von Moderna für Drittimpfungen. Doch diese Booster-Injektionen sind nicht unumstritten.

Ein US-Expertenausschuss hat jetzt auch eine Zulassung von Auffrischungsimpfungen mit dem Corona-Impfstoff des US-Biotechnologie-Unternehmens Moderna für bestimmte Risikogruppen empfohlen. Das Beratungsgremium für die Arzneimittelbehörde FDA sprach sich am Donnerstag für eine dritte Moderna-Impfdosis für Senioren ab 65 Jahren, für Menschen mit dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufes und für Beschäftigte in Berufen mit hohem Ansteckungsrisiko aus. Bereits im September hatten die US-Behörden eine Booster-Impfung für diese Risikogruppen mit dem Vakzin von Biontech-Pfizer zugelassen.

Beim Impfstoff von Moderna muss nun noch die FDA der Empfehlung der Experten folgen, was in der Regel der Fall ist. Dann wird sich die Gesundheitsbehörde CDC mit der Frage befassen. Die FDA-Experten werden ausserdem am Freitag eine mögliche Auffrischungsimpfung mit dem Corona-Vakzin von Johnson & Johnson prüfen. Bei diesem Wirkstoff war bislang nur eine Impfdosis nötig. Die Experten werden auch der Frage nachgehen, ob Menschen nach einer Dosis von Johnson & Johnson eine Auffrischungsimpfung mit Biontech-Pfizer oder Moderna erhalten könnten.