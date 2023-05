Tochter zu Spitalaufenthalt: US-Filmstar Jamie Foxx soll sich «seit Wochen zu Hause» erholen

FL: Miami Open Tennis, Day 12, Hard Rock Stadium MIAMI GARDENS, FLORIDA - MARCH 30: Jamie Foxx attends Christopher Eubank USA vs. Daniil Medvedev RUS match during The Miami Open presented by Itaú Men quarterfinals at Hard Rock Stadium on March 30, 2023 in Miami Gardens, Florida. MIAMI GARDENS Hard Rock Stadium Florida USA NOxUSExINxGERMANY PUBLICATIONxINxALGxARGxAUTxBRNxBRAxCANxCHIxCHNxCOLxECUxEGYxGRExINDxIRIxIRQxISRxJORxKUWxLIBxLBAxMLTxMEXxMARxOMAxPERxQATxKSAxSUIxSYRxTUNxTURxUAExUKxVENxYEMxONLY Copyright: xJohnnyxLouisx Editorial use only