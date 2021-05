Zwei Fliegen mit einer Klappe - US-Firma arbeitet an Kombi-Impfung gegen Grippe und Covid-19

Auch in einer klinischen Studie nur mit den Covid-19-Vakzin-Kandidaten sind die Ergebnisse vielversprechend. Allerdings stellt die südafrikanische Coronavirus-Mutante für den Impfstoff eine Knacknuss dar.

Aus zwei mach eins: Das US-Biotech-Unternehmen Novavax arbeitet an einem Doppelimpfstoff gegen das Coronavirus und die saisonale Grippe. Tierversuche mit dem kombinierten saisonalen Grippevakzin NanoFlu und dem Impfstoffkandidaten gegen Covid-19 NVX-CoV2373 hätten bereits «positive» Ergebnisse gezeigt, so die Firma in einer Mitteilung: Die untersuchten Hamster und Frettchen hätten sowohl Antikörper gegen Grippe-, als auch Coronaviren aufgewiesen. Die Studie ist auf dem Preprint-Server bioRxiv.org erschienen.