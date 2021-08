Vollgepackte Maschine : US-Flieger bringt mit einem Flug 640 Afghanen in Sicherheit

Ein Bild geht um die Welt: Hunderte Menschen sitzen auf dem Boden einer Transportmaschine der US-Luftwaffe und warten auf den Start. Selbst der Pilot ist ob der Anzahl überrascht.

Zuerst klammerten sie sich verzweifelt an der Maschine fest, dann fanden sie einen Platz an Bord: 640 afghanische Zivilisten in einer C-17 Globemaster III der US-Luftwaffe. (16. August 2021)

Das militärische Frachtflugzeug hatte nicht vor, so viele Menschen zu transportieren, aber in Panik geratene Afghanen hatten nach der Machtübernahme der Taliban den Flughafen von Kabul überrannt und klammerten sich verzweifelt an die Maschinen. Zwischen den Passagieren ist ein Vater mit einem Kleinkind in seinen Armen zu erkennen, andere halten kleine Mädchen und Buben. Links auf dem Foto sitzt eine Familie mit mehreren Kindern.