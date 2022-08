American-Airlines-Flug : US-Flugzeug muss in Zürich landen – Polizei begleitet Passagier aus Maschine

Flug AA334 hätte am Donnerstag direkt von New York nach Athen fliegen sollen. Aus Sicherheitsgründen entschied sich der Pilot jedoch für eine Zwischenlandung in Zürich.

Pilot meldet «Unruly Passenger»

Die Kantonspolizei Zürich bestätigt den Vorfall. Der Pilot der betreffenden Maschine habe einen sogenannten «Unruly Passenger» gemeldet und sich aus Sicherheitsgründen für eine Zwischenlandung in Zürich entschieden, wie Alexander Renner, Mediensprecher der Kantonspolizei Zürich, auf Anfrage mitteilt. «Der Passagier wurde von der Polizei aus dem Flugzeug begleitet.» Nun werde der Vorfall weiter untersucht. «Es bestand jedoch keine Gefahr für Personen», so Renner weiter.



Als Unruly Passenger wird ein Fluggast bezeichnet, der gegenüber anderen Fluggästen oder der Besatzung aggressiv oder gewalttätig wird oder das Flugzeug beschädigt. Um 11.52 Uhr ist die Maschine in Zürich wieder gestartet und steuert Athen an.