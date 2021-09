«Maderna» statt Moderna : US-Frau (24) flog wegen Schreibfehler mit gefälschtem Impf-Zertifikat auf

Weil sie sich nicht impfen lassen wollte, fälschte eine junge US-Amerikanerin kurzerhand ein Zertifikat. Doch der Schwindel flog wegen mangelhafter Rechtschreibung auf.

Ihr Betrugsversuch flog auf, nachdem sie am 23. August an einem Screener am Airport ihre Impfkarte eingescannt hatte und ein Mitarbeiter stutzig wurde. Allerdings hatte sie zu diesem Zeitpunkt den Flughafen bereits verlassen. Eine entsprechende Nachfrage beim Hotel, das Mrozak für ihren Aufenthalt in Hawaii angegeben hatte, brachte in der Folge zutage, dass dort keine Reservation für sie vorlag, berichtet Hawaii News Now. «Dass sie den Namen des Impfstoffs falsch geschrieben hatte war eine von mehreren verdächtigen Dingen, die auf dem Impfzertifikat aufgefallen war», so Special Agent William Lau von der Staatsanwaltschaft gegenüber WGN9. «Weil Mitarbeitern diese Einträge aufgefallen waren, alarmierten sie uns.»