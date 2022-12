Bruder vermutet Mord : US-Fussballjournalist stirbt während WM-Berichterstattung

Vor einem WM-Spiel in Katar wurde der renommierte US-Sportjournalist Grant Wahl am 21. November nicht ins Stadion gelassen, weil er ein Regenbogenshirt trug.

Der renommierte US-Sportjournalist Grant Wahl ist während des Viertelfinales zwischen Argentinien und den Niederlanden bei der Fussball-WM in Katar gestorben. Verschiedene US-Reporter, die in der Nähe des 48-Jährigen sassen, berichteten, Wahl sei am Freitagabend während der Verlängerung des Spiels im Lusail-Stadion von Doha auf der Medientribüne zusammengebrochen und habe nicht wiederbelebt werden können. Seine Frau Céline Gounder schrieb auf Twitter, sie stehe völlig unter Schock. Der US-Fussballverband erklärte auf seinem Twitter-Account: «Der ganzen US-Fussballfamilie ist das Herz gebrochen, als wir vom Verlust von Grant Wahl erfuhren.»