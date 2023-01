US-General rechnet bis 2025 mit Krieg zwischen China und den USA

Der US-Luftwaffengeneral Mike Minihan hat offenbar gegenüber seinen Kommandanten gewarnt, dass er im Jahre 2025 mit einem Konflikt mit China rechne , wie der Sender NBC News berichtet. In einem Memo wies er die ranghohen Militärs an, sich auf einen Krieg vorzubereiten, da dieser nach seinem Bauchgefühl unmittelbar bevorstehe. Der Abgeordnete Michael McCaul teilt Minihans Befürchtungen und äusserte in einem Interview mit FOX News seine Sorge vor diesem Konflikt.

«Müssen auf eine Invasion vorbereitet sein»

«Ich hoffe, dass er sich irrt. Aber ich befürchte, dass er recht haben wird», so McCaul. Seiner Ansicht nach habe China ein starkes Interesse an der «Wiedervereinigung» Taiwans mit China und könnte dies durch die Beeinflussung der Wahlen in Taiwan Anfang 2024 erreichen. «Falls sie diese Wahlen nicht zu ihren Gunsten entscheiden können, denke ich, dass sie eine militärische Invasion in Betracht ziehen werden. Darauf müssen wir vorbereitet sein», sagte McCaul.