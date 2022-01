Sexueller Missbrauch : US-Gericht befasst sich mit Vorwürfen gegen Prinz Andrew

Von Prinz Andrew war im Missbrauchsprozess gegen Ghislaine Maxwell selten die Rede. Erwähnt wurde aber eine Frau, die dem Prinzen damit gefährlich werden könnte. Nun kommt ihr Fall vor ein US-Zivilgericht.

Am Dienstag soll vor einem Zivilgericht in New York weiter über die Anschuldigungen gegen Andrew und über einen möglichen Prozess verhandelt werden.

Am Dienstag werden vor einem Zivilgericht in New York die Vorwürfe gegen Prinz Andrew diskutiert.

In dem Misshandlungsskandal rund um den mittlerweile verstorbenen Jeffrey Epstein wird auch Prinz Andrews Name genannt.

Trotz des Schuldspruchs für Strippenzieherin Ghislaine Maxwell zieht der US-Skandal um einen Ring zum Missbrauch minderjähriger Mädchen wegen möglicher prominenter Kunden weiter Kreise. Vor einem Zivilgericht in New York geht es am Dienstag erneut um Vorwürfe gegen Prinz Andrew : Der Sohn der britischen Königin Elizabeth II. soll eine Frau vor 20 Jahren missbraucht haben, hat die Anschuldigungen aber stets bestritten.

Die US-Amerikanerin Virginia Giuffre gibt an, der inzwischen gestorbene Multimillionär Jeffrey Epstein und seine Ex-Partnerin Maxwell hätten sie als 17-Jährige zusammen mit Dutzenden anderen Minderjährigen zur Sexsklavin gemacht. In diesem Zusammenhang beschuldigt sie auch Andrew, dessen Verteidiger jedoch erreichen wollen, dass das Verfahren beigelegt wird.

Einigung von 2009 steht im Zentrum

Am Dienstag steht auch eine aussergerichtliche Einigung aus dem Jahr 2009 im Zentrum der Gespräche zwischen Anklage und Verteidigung. Darin vereinbarte Giuffre mit Epstein, «für immer» davon abzusehen, Menschen aus Epsteins Umfeld zu beschuldigen, die als «potenzielle Angeklagte» gelten könnten. Die Vereinbarung beziehe sich auf alles, was «seit dem Anfang der Welt bis zum Tag der Übereinkunft» geschehen sei, heisst es in dem Dokument weiter. Virginia Roberts – Giuffres damaliger Name – erhalte dafür eine Zahlung von 500 000 Dollar.