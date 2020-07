Auf Antrag von Trumps Bruder

US-Gericht stoppt vorläufig die Buchveröffentlichung von Trumps Nichte

Das geplante Buch von Trumps Nichte Mary darf bis auf Weiteres nicht veröffentlicht werden. Das hat das US-Gericht entschieden.

Damit gab der New Yorker Supreme Court am Dienstag (Ortszeit) dem Antrag von Donald Trumps jüngerem Bruder Robert auf eine einstweilige Verfügung bis zu einer Entscheidung in dem Fall statt, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht. Der Anwalt von Mary Trump, Ted Boutrous, kündigte Berufung an.