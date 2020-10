«Bin kein politischer Mensch» : US-Immunologe Fauci will nicht für Trump-Werbung herhalten

Das Wahlkampfteam von US-Präsident Donald Trump soll in einem Wahlwerbevideo Äusserungen von Immunologe Anthony Faucis verwendet haben, ohne dessen Zustimmung einzuholen. Dieser wehrt sich nun, da er nicht für Trumps Wahlkampf herhalten will.

«Ich habe nie – weder direkt noch indirekt – einen politischen Kandidaten unterstützt», so US-Immunologe Anthony Fauci.

Der prominente US-Immunologe Anthony Fauci will nicht für Wahlwerbung von Präsident Donald Trump herhalten. Das Wahlkampfteam des Republikaners solle ein Wahlwerbevideo, für das Äusserungen Faucis ohne dessen Zustimmung und zusammenhangslos verwendet wurden, nicht weiter nutzen, sagte der Gesundheitsexperte am Montag dem Sender CNN. «Ich denke, es ist wirklich bedauerlich und wirklich enttäuschend, dass sie das getan haben. Es ist so klar, dass ich kein politischer Mensch bin. Und ich habe nie – weder direkt noch indirekt – einen politischen Kandidaten unterstützt.»