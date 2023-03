Evan Gershkovich: US-Journalist in Russland festgenommen

Russland hat einen Reporter der US-Zeitung «Wall Street Journal» unter Spionagevorwürfen festgenommen. Der Inlandsgeheimdienst FSB erklärte am Donnerstag, Evan Gershkovich (32) sei in Jekaterinburg im Ural in Gewahrsam genommen worden, während er versucht habe, an geheime Informationen zu gelangen.