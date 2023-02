Geheimdokumente: US-Justiz durchsucht Strandhaus von Joe Biden

Geheimdokumente : US-Justiz durchsucht jetzt auch Joe Bidens Strandhaus

Ermittler des US-Justizministeriums durchsuchen am Mittwoch das Privathaus von US-Präsident Joe Biden in Rehoboth im US-Bundesstaat Delaware, wie Bidens Anwalt mitteilte.

In den vergangenen Monaten waren Geheimdokumente in einem früheren Büro Bidens und im Wohnhaus des Präsidenten in Wilmington in Delaware gefunden worden.

Bei der Suche nach Geheimdokumenten durchkämmt die US-Bundespolizei FBI nun auch das Strandhaus von Präsident Joe Biden im Bundesstaat Delaware. «Heute führt das Justizministerium mit der vollen Unterstützung und Kooperation des Präsidenten eine geplante Durchsuchung seines Hauses in Rehoboth, Delaware, aus», erklärte Bidens Privatanwalt Bob Bauer am Mittwoch.

Dokumente in Wohnhaus und Büro

In den vergangenen Monaten waren Geheimdokumente in einem früheren Büro Bidens und im Wohnhaus des Präsidenten in Wilmington in Delaware an der US-Ostküste gefunden worden. Die Unterlagen stammen aus seiner Zeit als Vizepräsident unter Präsident Barack Obama (2009 bis 2017) und aus seiner früheren Zeit als US-Senator.