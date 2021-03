In Überwachungskamera-Systeme eingedrungen : US-Justiz erhebt Anklage gegen Luzerner Hacker (21)

Der Schweizer Hacker Tillie K. ist in den USA angeklagt worden, illegal in Netzwerke eingedrungen zu sein und Daten gestohlen zu haben. Schon vor einigen Tagen durchsuchte die Polizei seine Wohnung in Luzern.

Ein Luzerner Hacker ist in den USA angeklagt worden. Pexels.com

Darum gehts Die US-Staatsanwaltschaft hat gegen den Luzerner Hacker Tillie K. Anklage erhoben.

Er soll mit anderen Hackern 150’000 Kameras infiltriert und Daten gestohlen haben.

Tillie K. wollte aufzeigen, wie locker mit sensiblen Daten umgegangen wird.

In den USA könnte ihm eine lange Haftstrafe drohen.

Eine Gruppe von Hackern namens «Advanced Persistent Threat 69420» hat sich laut einem Bericht von Bloomberg anfangs vergangener Woche Zugang zu rund 150’000 Überwachungskameras in den USA verschafft, die unter anderem in Spitälern, Gefängnissen und Schulen installiert sind. Auch eine Tesla-Produktionsstätte in Schanghai war offenbar betroffen. Einer der massgeblich beteiligten Hacker ist der 21-jährige Tillie K.* aus Luzern. Der Computerspezialist, der heute als Frau lebt, soll über einen Administratoren-Account Zugang zu den Kameras erhalten haben, wie er selbst angibt. Danach zog er etliche Daten herunter und publizierte sie im Netz. Betroffen sind Kameras des kalifornischen Unternehmens Verkada.

US-Behörden ermitteln schon länger im Fall – nun wurde am Donnerstag Anklage gegen Tillie K. erhoben, wie das Justizministerium mitteilt. «Anmeldeinformationen und Daten oder andere sensible Informationen zu stehlen und im Web zu veröffentlichen fällt nicht unter die Redefreiheit, sondern ist Diebstahl und Betrug», so die US-Staatsanwältin Tessa Gorman. «Sich den Anschein selbstloser Motive dafür zu geben nimmt solchen Taten nicht die Bedeutung krimineller Handlungen.» Vor einigen Tagen durchsuchte die Luzerner Polizei nach einem Rechtshilfegesuch aus den USA deswegen die Wohnung von Tillie K. und beschlagnahmte mehrere Geräte.

Verhöre mitgeschnitten

Die Motive von Tillie K. sind gemäss seinen eigenen Angaben «Neugier, der Kampf für freie Information, eine grosse Dosis Antikapitalismus und eine Prise Anarchie». Zudem mache es «zu viel Spass, um es nicht zu tun». Gegenüber Bloomberg gab er weiter an, der Hack solle aufzeigen, «wie umfassend wir überwacht werden und wie wenig Sorgfalt dafür verwendet wird, die entsprechenden Plattformen abzusichern». Die Hersteller seien bloss auf Profit aus.

Unter den Daten, die die Gruppe anzapfte und ins Netz stellte, sind unter anderem Aufnahmen aus einem Polizeirevier im Bundesstaat Massachusetts, einer Haftanstalt in Alabama oder einem Spital in Florida. Zu sehen ist etwa, wie acht Spitalmitarbeiter einen renitenten Mann bändigen oder wie Polizisten auf einem Posten einen mit Handschellen gefesselten Mann verhören. Sogar zu den Kameras der Sandy Hook Elementary School in Connecticut, wo 2012 ein Massaker mit 20 Toten stattfand, hatte das Kollektiv Zugang.

Den Hack selbst vermeldet

Nach dem erfolgreichen Hack machte Tillie K. einen Journalisten darauf aufmerksam, die Sache wurde publik. Verkada reagierte umgehend und unterband den Zugriff durch die unbefugten Spezialisten und schaltete das FBI ein. Der Fall liegt nun in den Händen der US-Justiz, die Cyber-Taskforce des FBI in Seattle ermittelt weiter. Für Computerbetrug und -missbrauch sieht das Gesetz bis zu fünf Jahre Gefängnis vor, für Überweisungsbetrug gar bis zu 20 Jahre. Es gilt die Unschuldsvermutung.

*Name der Redaktion bekannt