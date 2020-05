Figur in der Russland-Affäre

US-Justiz lässt Vorwürfe gegen Flynn fallen

Gegen den ehemaligen Sicherheitsberater von Donald Trump wird nicht mehr ermittelt. Der Präsident begrüsst den Entscheid und kommentiert diesen auf seine typische Weise.

Das US-Justizministerium lässt die Vorwürfe gegen den früheren Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn fallen. Das Ministerium beantragte am Donnerstag bei einem Bundesgericht in der amerikanischen Hauptstadt Washington ein Ende des Verfahrens.

In dem Antrag heisst es, die Regierung sei zu dem Schluss gekommen, dass eine weitere Strafverfolgung in dem Fall nicht den Interessen der Justiz diene. US-Präsident Donald Trump begrüsste den Vorstoss und nannte Flynn einen «Helden». Nach nur 23 Tagen im Amt war Flynn im Februar 2017 als Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump zurückgetreten.

Opfer von «widerlichen Bullen»?

Trump hatte daraufhin gesagt, dass er Flynn nach dem Bekanntwerden der neuen FBI-Dokumente als «völlig entlastet» erachte. Flynn sei Opfer der Machenschaften von «dreckigen, widerlichen Bullen an der Spitze» des FBI. Was ihm widerfahren sei, dürfe keinem Amerikaner passieren. Trump sagte auf eine entsprechende Frage auch, er würde in Betracht ziehen, Flynn wieder in seine Regierung zu holen.