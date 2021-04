George Floyd - US-Justizminister ermittelt gegen Polizei in Minneapolis

Eine Frau weint vor dem Gerichtsgebäude in Minneapolis, nachdem der Ex-Polizist Derek Chauvin des Mordes an George Floyd schuldig gesprochen wurde.

Am Dienstag wurde Polizist Derek Chauvin des Mordes an George Floyd verurteilt.

Nach dem Urteil im Fall George Floyd hat US-Justizminister Merrick Garland eine Untersuchung der Polizeibehörde in Minneapolis eröffnet. Garland sagte am Mittwoch in Washington, dabei solle festgestellt werden, ob es bei der Behörde ein Muster von «verfassungswidriger oder ungesetzlicher» Polizeiarbeit gebe.

Fast ein Jahr nach der Tötung des Afroamerikaners Floyd hatte eine Jury in Minneapolis am Dienstag den weissen Ex-Polizisten Derek Chauvin in allen Anklagepunkten für schuldig befunden, darunter Mord zweiten Grades ohne Vorsatz. Das genaue Strafmass soll in acht Wochen festgelegt werden.