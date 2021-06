Ehemaliger Sicherheitsberater : US-Justizministerium stellt Verfahren wegen Bolton-Buchs ein

Die Untersuchung, ob John Bolton, der ehemalige Sicherheitsberater von Ex-Präsident Donald Trump, in seinem Enthüllungsbuch geheime Informationen preisgegeben hat, wurde gemäss Anwälten gestoppt.

Der frühere US-Sicherheitsberater John Bolton zeichnete in einem Enthüllungsbuch ein vernichtendes Bild des ehemaligen Präsidenten Donald Trump. Nun hat das Justizministerium nach Angaben von Boltons Anwälten mehrere Verfahren im Zusammenhang mit dem Enthüllungsbuch eingestellt. Indem das Ministerium die Verfahren beendet habe, ohne Bolton zu bestrafen, habe es stillschweigend anerkannt, dass Trump und Mitarbeiter des Weissen Hauses unrechtmässig gehandelt hätten, teilte Boltons Anwalt Charles Cooper am Mittwoch mit. Das Justizministerium reagierte auf eine Anfrage zunächst nicht.

Trump habe Xi um Hilfe gebeten

Bolton erhebt in seinem Werk mit dem Titel «The Room Where It Happened» (etwa: Der Raum, in dem es geschah) schwere Vorwürfe gegen den damaligen Präsidenten. Unter anderem schrieb Bolton, dass Trump den chinesischen Präsidenten Xi Jinping gebeten habe, ihm bei der Wahl im vergangenen November zu helfen, bei der sich Trump um eine zweite Amtszeit beworben hatte. Zudem warf Bolton dem Ex-Präsidenten eklatante Wissenslücken vor und dass dieser sein Amt missbraucht habe.