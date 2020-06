Vor der Küste Englands

US-Kampfjet stürzt in die Nordsee

Ein Flugzeug der US-Luftwaffe ist am Montag vor der Küste Englands abgestürzt. An Bord war eine Person. Eine Suchaktion läuft.

Ein US-Kampfflugzeug ist am Montag vor der englischen Küste in die Nordsee gestürzt. Das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf die Mitteilung einer in Grossbritannien stationierten US-Luftwaffeneinheit.