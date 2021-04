«Externe Bedrohung» : Auto rammt Absperrung beim US-Capitol – zwei Polizisten verletzt

In der Nähe des US-Capitols wurden Berichten zufolge zwei Polizisten von einem Auto angefahren. Das Capitol wurde aus Sicherheitsgründen abgeriegelt.

Ein Fahrzeug ist am Freitag in eine Absperrung am US-Capitolgebäude in Washington gefahren. Dabei wurden nach Polizeiangaben zwei Beamte verletzt. Eine verdächtige Person sei festgenommen worden. Aus Behördenkreisen verlautete, die Person sei angeschossen worden und werde in ein Krankenhaus gebraucht. Ihr Zustand sei kritisch. Das Kapitolgelände wurde abgeriegelt. Mitarbeitern wurde gesagt, sie könnten Gebäude dort weder betreten noch verlassen. Anwohner wurden laut CNN aufgefordert, drinnen zu bleiben und sich von Fenstern fernzuhalten. Die US-Capitol Police sprach von einer «Externe Bedrohung».