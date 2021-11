Sieg für den Präsidenten : US-Kongress verabschiedet Bidens Infrastrukturpaket

In den USA geht ein monatelanges Ringen zu Ende: Nach dem Senat hat nun auch der Kongress für das grosse Investitionsprogramm von Präsident Joe Biden gestimmt.

Getty Images via AFP/Drew Angerer

Die US-Infrastruktur soll modernisiert werden: Das Capitol in Washington. (5. November 2021)

Der US-Kongress hat das billionenschwere Infrastrukturpaket von Präsident Joe Biden nach monatelangem Ringen endgültig verabschiedet. Die Abgeordneten des Repräsentantenhauses stimmten am Freitagabend mehrheitlich für das 1,2 Billionen Dollar teure Vorhaben. Der Senat hatte diesem Gesetzestext, der Milliardeninvestitionen in Strassen, Brücken, Tunnel, Wasserleitungen und das Breitbandinternet vorsieht, bereits im August zugestimmt. Biden muss es nun noch durch seine Unterschrift in Kraft setzen.