In den Rücken gefallen

Speziell ist die Sache darum, weil insbesondere der Senat in den Händen der Republikaner ist. Und selbst wenn sie, wie im Repräsentantenhaus, in der Minderheit gegenüber den Demokraten sind, wären sie immer noch stark genug, um eine Zweidrittel-Mehrheit zu verhindern. In anderen Worten: Die eigenen Anhänger sind Donald Trump beim Militärbudget in den Rücken gefallen.