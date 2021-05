Kleidermarke Patagonia - US-Konzern mischt sich in CO2-Abstimmung ein

«Ein Ja zum Klimaschutz heisst auch ein Ja zum neuen CO2-Gesetz. Ohne dieses Gesetz riskieren wir Jahre des klimapolitischen Stillstands», schrieb Patagonia in einem gesponserten Beitrag.

Der US-Kleidungshersteller Patagonia setzt sich auf Twitter für eine Annahme des CO2-Gesetz es in der Schweiz ein.

Der Outdoor-Bekleidungshersteller Patagonia hat sich laut eigenen Angaben zum Ziel gesetzt «alles dafür zu tun, dass jegliches Leben auf unserem Planeten geschützt wird». Darum interveniert die US-Firma auch in der Schweiz: Mit einem gesponserten Twitter Beitrag wirbt sie für eine Annahme des CO2-Gesetzes , über das die Schweiz am 13. Juni entscheidet.

Bei den Gegnern des Gesetzes sorgt das für Ärger. «Dann weiss ich jetzt auch, wo ich niemals einkaufen werde», schreibt ein User etwa zum Engagement von Patagonia. Viele User stört es, dass sich das ausländische Unternehmen in die Schweizer Politik einmischt. Zudem ist politische Werbung auf Twitter seit 2019 verboten.

Der Tweet verstosse gegen die Richtlinie zu politischen Inhalten, bestätigt Twitter-Sprecher Christof Schmid auf Anfrage von 20 Minuten. Deshalb wurde der gesponserte Tweet mittlerweile gestoppt, so Schmid.

«Ein weiterer Marketing-Schachzug»

Auch wenn der gesponserte Tweet gelöscht wurde: Beim Referendumskomitee gegen die CO2-Initiative bleibt die Empörung gross. «Bei Patagonia handelt es sich um eine Kleidermarke, die Umwelt- und Klimaschutz vor allem aus Marketinggründen betreibt. Das aktive Einmischen in einen Abstimmungskampf ist daher offensichtlich nur ein weiterer, leicht zu durchschauender Marketing-Schachzug», sagt Ueli Bamert, Kampagnenleiter des Wirtschaftskomitees gegen das CO2-Gesetz. Doch man lasse sich nicht beirren: «Wir sind überzeugt, dass die zahlreichen Argumente gegen dieses teure, nutzlose und ungerechte Gesetz am Ende eine Mehrheit der Bevölkerung überzeugen werden», so Bamert.