Hohe Verluste wegen Corona : US-Konzern Walt Disney entlässt 32'000 Mitarbeiter

Der amerikanische Unterhaltungskonzern Walt Disney entlässt 14 Prozent seiner Belegschaft. Demnach sollen 32’000 Angestellte in der ersten Jahreshälfte 2021 entlassen werden.

Mitten in der Corona-Krise entlässt der Unterhaltungskonzern Walt Disney 32'000 Mitarbeiter. Betroffen seien vor allem Angestellte in den Freizeitparks, teilte das US-Unternehmen am Donnerstag mit. Das sind rund 14 Prozent der rund 223.000 Mitarbeiter, die Ende 2019 noch für den US-Konzern gearbeitet haben.