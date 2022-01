USA : US-Küstenwache findet Leiche bei Suche nach Dutzenden Schiffbrüchigen

Nachdem am Dienstag vor der Küste Floridas ein mutmassliches Schlepperboot sank, dauert die Suche der Küstenwache nach den vermissten Personen an. Zuvor konnte eine Person gerettet werden, die sich an das kenternde Boot klammerte.

1 / 4 Die Retter konnten noch eine Person retten, die Suche nach den 38 Vermissten läuft weiter. Die Küstenwache hat eine Leiche geborgen. Reuters Der Überlebende gab an, von der Insel Bimini in den Bahamas aufgebrochen zu sein. Google Maps Die Küstenwache sucht derzeit in einem Gebiet mit einem Radius von 218 Kilometern nach möglichen Überlebenden. Reuters

Darum gehts 38 Menschen werden nach einem Bootsunglück vor der Küste des US-Bundesstaates Florida vermisst.

Ihr Boot war gekentert, nachdem sie in ein Unwetter geraten waren.

Nach ersten Erkenntnissen versuchten die Menschen, illegal in die USA einzuwandern.

Nach der Havarie eines mutmasslichen Schleuserboots vor der Küste Floridas hat die US-Küstenwache eine Leiche geborgen und sucht nach weiteren 38 Menschen. Kapitän Jo-Ann F. Burdian sagte auf einer Pressekonferenz, die Suche habe oberste Priorität. «Es ist schrecklich. (...) Mit jedem Augenblick, der vergeht, wird es viel schlimmer und unwahrscheinlicher, dass Überlebende gefunden werden».

218 Kilometer Suchradius

Ein Helfer hatte am Dienstag einen Mann gerettet, der sich rund 70 Kilometer östlich der Stadt Fort Pierce an das gekenterte Boot geklammert hatte, und alarmierte die US-Küstenwache, wie die Küstenwache auf Twitter mitteilte. Der Gerettete wurde ins Krankenhaus gebracht. Er gab an, einer Gruppe von 39 Menschen angehört zu haben, die am Samstag von der Insel Bimini in den Bahamas aufgebrochen sei. Ihr Boot sei bei schlechtem Wetter gekentert, niemand habe eine Rettungsweste getragen.

Einsatzkräfte suchten in der Luft und zu Wasser ein Gebiet mit einem Radius von 218 Kilometern zwischen Bimini und der Bucht der Küstenstadt Fort Pierce nach den Vermissten ab, teilte die Küstenwache mit. Sie ging von einem Fall von Menschenschmuggel aus.

Beliebter Ort für Überfahrten

Migranten nutzen die Bahamas seit langem als Startpunkt riskanter Überfahrten nach Florida und andere Teile der USA. In der Regel warten sie auf günstiges Wetter, ehe sie sich auf den Weg machen. Doch oft sind die Boote überfüllt und havariegefährdet. Über die Jahre haben Tausende Menschen ihr Leben beim Versuch verloren, nach Florida zu gelangen. Zumeist stammen die Migranten aus Haiti und Kuba, doch meldete das Militär der Bahamas zuletzt, dass es auch Menschen aus Ländern wie Kolumbien und Ecuador aufgegriffen habe.

