Gefahr durch Störungen : US-Luftfahrtbehörde passt Landeempfehlungen wegen 5G an

Weil die neue Technologie Probleme beim Anflug verursachen könnte, verbietet die FAA den Piloten tausender Flugzeuge künftig ihre Destination im Autopilot anzupeilen.

Vor der flächendeckenden Einführung in den USA im kommenden Jahr, sorgt die Technologie also weiterhin für Diskussionen.

Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat am Dienstag neue Regeln für den Flugbetrieb im Land erlassen. Betroffen sind rund 6800 Flugzeuge von rund einem Dutzend Herstellern, die künftig nicht mehr in den Autopilot versetzt werden dürfen für den Landeanflug. Grund ist die Sorge, dass naheliegende 5G -Masten bei gewissen Flugzeugen Störungen auslösen, die dazu führen könnten, dass die Piloten die Signale im Cockpit falsch lesen und im schlimmsten Fall bei schlechten Sichtverhältnissen ihre Distanz zum Boden nicht mehr erkennen könnten.

Hin und her wegen Einführung von 5G

Die Lage ist offenbar so ernst, dass die Behörde den üblichen Prozess umging und keine Feedbackschlaufe für den neuen Erlass zuliess. Von der neuen Regelung sind auch rund 1800 Helikoptertypen betroffen. In naher Zukunft will die FAA zudem kommunizieren, welche Flughäfen besonders stark betroffen sind. Neben dem automatischen Landeanflug sind auch weitere Prozedere in tiefen Höhen betroffen, die künftig nicht mehr zulässig sind, schreibt CNN.