Persischer Golf : US-Marine feuert Warnschüsse wegen iranischen Booten ab

Schnellboote der iranischen Revolutionsgarden haben sich im Persischen Golf zwei US-Marineschiffen bis auf 62 Meter genähert.

Bei einem Vorfall im Persischen Golf hat ein US-Marineschiff Warnschüsse in Richtung dreier iranischer Militärboote abgegeben. Die Schnellboote der iranischen Revolutionsgarden hätten sich den US-Schiffen USS Firebolt und Baranoff am Montag bis auf 62 Meter genähert, teilte die US-Marine am Dienstag mit. Die Besatzungen der US-Schiffe hätten die iranischen Boote zunächst per Funk und Lautsprecher gewarnt. Als diese noch näher gekommen seien, habe die Besatzung der USS Firebolt Warnschüsse abgegeben.