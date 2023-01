Moskau : US-Marine-Veteran nach neun Monaten Haft in Russland freigelassen

Der frühere Gouverneur des US-Staats New Mexico teilte mit, Dudley sei den USA am Donnerstag in Polen überstellt worden. Der 35-Jährige hatte im vergangenen Jahr offenbar die Grenze Polens illegal überquert.

Russland hat einen für neun Monate festgehaltenen Veteranen der US-Marine freigelassen. Der frühere Gouverneur des US-Staats New Mexico, Bill Richardson, teilte mit, Taylor Dudley sei den USA am Donnerstag in Polen überstellt worden. Der 35-Jährige hatte im vergangenen Jahr offenbar die Grenze Polens mit der russischen Exklave an der Ostsee illegal überquert.