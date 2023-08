Militärinformationen weitergegeben: US-Marinesoldaten wegen mutmasslicher Spionage für China festgenommen

Getty Images via AFP/Anna Moneymaker

Zwei Soldaten der US-Marine sollen geheime Informationen gegen Bezahlung an chinesische Geheimdienstvertreter übermittelt haben.

Die US-Behörden haben zwei US-Marinesoldaten wegen mutmasslicher Spionage für China festgenommen. Das Justizministerium in Washington teilte am Donnerstag mit, die Angeklagten hätten geheime militärische Informationen an chinesische Geheimdienstvertreter übermittelt.