Nato-Manöver «Cold Response» : US-Militärflugzeug in Norwegen abgestürzt

Derzeit findet in Norwegen eine schon lange vor Russlands Invasion geplante Militärübung der Nato statt. Dabei kam es nur wenige hundert Kilometer von der russischen Grenze entfernt zu einem Zwischenfall.

Am Nato-Manöver nehmen 27 Nationen teil.

Am Donnerstagabend hat sich womöglich ein Unglück ereignet.

Bei dem Nato-Manöver «Cold Response» in Norwegen ist am Freitag ein US-Militärflugzeug mit vier Besatzungsmitgliedern als vermisst gemeldet worden. Die örtlichen Rettungskräfte teilten mit, das Militärflugzeug vom Typ Osprey sei um 18.26 Uhr MEZ südlich von Bodö verschwunden. Zu diesem Zeitpunkt hätten in dem Gebiet schlechte Wetterbedingungen geherrscht.