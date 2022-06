Status unbekannt : US-Militärflugzeug mit fünf Soldaten an Bord in Kalifornien abgestürzt

«Fünf Marines befanden sich an Bord des Flugzeugs, und wir warten auf eine Bestätigung des Status aller Besatzungsmitglieder», sagte ein Armeesprecher am Mittwoch.

Ein US-Militärflugzeug mit fünf Soldaten an Bord ist in Südkalifornien verunglückt. «Wir können bestätigen, dass ein Flugzeug des dritten Marine Aircraft Wing in der Nähe von Glamis abgestürzt ist», sagte ein Armeesprecher am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Der Absturzort liegt rund 35 Kilometer von der Grenze zu Mexiko entfernt. Das Militär widersprach ersten Berichten, wonach das Flugzeug radioaktives Material geladen habe.