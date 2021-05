Bundesverwaltungsgericht - US-Milliardenkonzern Enterprise Holdings Inc. klagt wegen einem «e» gegen Schweizer ÖV-Firma BLT

Den Klägern war das «e» zwischen Pick und Bike ein Dorn im Auge, wie die «Basler Zeitung» (Bezahlartikel) schreibt. Enterprise betreibt nämlich Carsharing und setzt dabei auf den Namen «Rent-A-Car». Der Dienst des US-Konzerns ist auch in der Schweiz verfügbar, so etwa an den Flughäfen Zürich, Genf, Basel-Mulhouse und an weiteren Standorten.