In einem Podcast: US-Moderator bezeichnet Nati-Star Xherdan Shaqiri als «Schweizer Drake»

1 / 3 Xherdan Shaqiri kämpft mit Chicago in der MLS um einen Playoff-Platz. USA TODAY Sports Der Kampf ist hart. USA TODAY Sports In einem Podcast hat der Nati-Star über allerlei geplaudert. USA TODAY Sports

Darum gehts

Vier Punkte fehlen Xherdan Shaqiri und Chicago Fire in der MLS für einen Playoff-Platz. Die Form des Teams zeigt nach oben. Chicago hat die letzten beiden Spiele gewonnen. Der Nati-Star war nun in einem Podcast zu Gast und sprach über seine Zeit in der US-Millionen-Metropole.

Auf die Frage, welchem Nati-Star Chicago besonders gut gefallen würde, meinte der 30-Jährige: «Die Stadt ist sehr schön. Eigentlich würde ich sagen allen. Wenn ich aber einen bestimmten wählen müsste, dann würde ich sagen Embolo.» Auch die Frage, auf welche Art Pizza Shaqiri steht, wurde gestellt. Zur Einordnung: Während in New York die dünnen Pizzakrusten dominieren, sind es in Chicago die dicken.

Am Samstagabend ist er wieder gefordert

Shaqiri: «Die dünne Pizza, ganz klar. Ich habe in Italien gewohnt und die echte Pizza ist dünn. Ich muss die Pizza hier aber auch mal probieren.» Auch über seinen Einstand bei Chicago wurde gesprochen. Dort lieferte Shaqiri eine Darbietung des Drake-Songs «In my Feelings» ab. Diese wollte er im Podcast aber nicht wiederholen. Das, obwohl der Moderator Shaqiri als den «Schweizer Drake» bezeichnete.

Am Samstagabend (Ortszeit) ist Shaqiri wieder auf dem Platz gefordert. Dieses Mal aber nicht in seinem geliebten Soldier Field. Das Team spielt in Vancouver gegen die Whitecaps. Die Kanadier haben in ihrer Conference genau gleich viele Punkte erspielt wie Chicago – es kommt also zu einem Duell auf Augenhöhe.