Texas : US-Musiker Johnny Nash mit 80 Jahren gestorben

Der Pop- und Reggae-Musiker Johnny Nash ist tot. Nebst seiner grossen Leidenschaft, der Musik, spielte er in mehreren Filmen mit und unterstütze Bob Marley zu Beginn seiner Karriere.

Nun ist er mit 80 Jahren in seinem Haus in Texas gestorben.

Der weltweit bekannte Musiker Johnny Nash stürmte mit dem Song «I Can See Clearly Now» die Hitparaden.

Der mit seinem Hit «I Can See Clearly Now» weltweit bekannt gewordene US-Musiker Johnny Nash ist tot: Der Sänger und Texter starb am Dienstag im Alter von 80 Jahren in seinem Haus in Texas. «Er war ein wunderbarer Vater und Familienmensch. Er liebte Menschen und die Welt.» sagte sein Sohn Johnny Jr. der Website TMZ.