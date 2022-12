US-Notenbank Fed erhöht Leitzins erneut um 0,5 Prozentpunkte

Kampf gegen Inflation : US-Notenbank Fed erhöht den Leitzins erneut um 0,5 Prozentpunkte

US-Notenbank hebt Leitzins um 0,5 Prozentpunkte an. Es ist die fünfte Leitzinserhöhung in Folge und die sechste in diesem Jahr. Damit dreht die Fed weiter an der Zinsschraube und setzt ihren Kampf gegen die Inflation fort, deutete aber kleinere Zinsschritte in der Zukunft an. Der Leitzins liegt nun in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent, wie die Federal Reserve am Mittwoch mitteilte.