Federal Reserve : US-Notenbank signalisiert Kursänderung

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat angekündigt, den Leitzins nicht zu verändern. Sie will aber bald einen neuen Kurs fahren.

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hält an ihrer sehr lockeren Geldpolitik fest. Der Leitzins bleibt weiter in der niedrigen Spanne von 0,0 bis 0,25 Prozent, wie die Zentralbank am Mittwoch mitteilte. Auch die Käufe von Wertpapieren in Höhe von 120 Milliarden US-Dollar (102 Mrd Euro) pro Monat durch die Fed werden demnach fortgesetzt. Die Zentralbank signalisierte zugleich, dass die Käufe demnächst zurückgefahren werden könnten.