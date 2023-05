Fed: US-Notenbank wird Leitzins offenbar erneut erhöhen

Die US-Notenbank legt den Leitzins in den USA um 0,25 Prozentpunkte fest. Das neue Zinsniveau in der grössten Volkswirtschaft der Welt liegt nun im Bereich von 5–5,25 Prozent. Die Zentralbank hat die Zinssätze in grossen, häufigen Sprüngen angehoben, um das explodierende Preiswachstum einzudämmen. Dies sollte dadurch geschehen, dass höhere Zinsen die Aktivität in der Wirtschaft dämpfen und in der nächsten Phase den Preisdruck dämpfen.