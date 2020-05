Historischer Tiefstand

US-Ölpreis fällt erstmals ins Minus

Ein viel zu hohes Angebot bei stark fallender Nachfrage: Die Lage am Erdölmarkt sorgt dafür, dass der Preis für US-Rohöl erstmals im negativen Bereich notiert.

Andererseits handelt es sich um ein sehr spezielles Phänomen, bedingt durch den an diesem Dienstag verfallenden Mai-Terminkontrakt auf US-Öl.

Einerseits zeigt dies, wie stark Angebot und Nachfrage derzeit am Ölmarkt auseinanderfallen.

In vielen Ländern droht eine Überschreitung der Lagerkapazitäten: Erstmals seit Aufnahme des Future-Handels im Jahr 1983 fällt der Preis für US-Rohöl ins Minus.

Bei solchen Verträgen verpflichtet sich der Verkäufer, eine festgelegte Menge einer Ware - in diesem Fall Öl - zu einem festen Preis und Termin zu liefern.