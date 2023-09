US Open Achtelfinal: Dominic Stricker verliert gegen Taylor Fritz

Im Achtelfinal des US Open bekam es Dominic Stricker mit der Weltnummer 9 zu tun. Gegen Taylor Fritz gab es für den Schweizer eine Niederlage in drei Sätzen.

Dominic Stricker verliert gegen Taylor Fritz im Achtelfinal. RTS

In der Nacht auf Montag (Schweizer Zeit) spielte Dominic Stricker seinen ersten Grand-Slam-Achtelfinal der Karriere. Dass es zum Duell mit dem US-Amerikaner Taylor Fritz (ATP 9) kam, lag am Exploit des 21-Jährigen in den vergangenen Tagen. Doch dazu später mehr.

Gegen Fritz verlor Stricker mit 6:7 (2:7), 4:6 und 4:6. Nach 2:13 Stunden nutzte der US-Amerikaner seinen ersten Matchball zum Dreisatzsieg. Stricker konnte den Platz aber erhobenen Hauptes verlassen. Der junge Schweizer überzeugte enorm. Dem war sich auch Fritz bewusst.

USA TODAY Sports via Reuters Con

Der Achtelfinal-Sieger meinte über den Qualifikanten, der beim US Open so überraschte: «Dominic hat sehr, sehr gut gespielt. Vor allem seine Aufschläge waren top.» Aber es sei halt so gewesen, dass er selbst die wichtigen Punkte geholt habe.

Dominic Stricker freut sich über 250'000 Franken

Und nun zurück zum Exploit von Stricker in den letzten Tagen: Er kann stolz sein. Als Qualifikant räumte der Berner in einem 5-Satz-Epos die Weltnummer sieben Stefanos Tsitsipas aus dem Weg, ehe er in der Nacht auf Samstag den Franzosen Benjamin Bonzi über fünf Sätze besiegte.

Stricker sang unter anderem in New York. SRF

Als Belohnung gabs neben dem Achtelfinal auch den Einzug in die Top 100 (ca. Rang 87) und rund 250'000 Franken Preisgeld. Auch avancierte er in New York zu einer Art Publikumsliebling – dies war auch gegen Fritz zu sehen. Unvergesslich seine Whitney-Houston-Gesangseinlage während des Tsitsipas-Match.

Auch Belinda Bencic scheitert

Mit Stricker schied der letzte Tennis-Star aus der Schweiz in New York aus. Kurz vor Stricker scheiterte Belinda Bencic in zwei Sätzen an der Rumänin Sorana Cirstea. Die Schweizerin meinte nach der Pleite gegenüber dem «Tages-Anzeiger»: «Es gab Momente, in denen ich dachte: Soll ich vom Platz laufen?» Hintergrund dieser Aussage: Bencic unterliefen unglaublich viele Fehler.