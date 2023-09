US Open: Belinda Bencic steht im Achtelfinal

Belinda Bencic steht am US Open in der dritten Runde. Die Ostschweizerin hatte mit der britischen Grand-Slam-Debütantin Yuriko Miyazaki (WTA 198) gar keine Probleme und gewann locker in 6:3 und 6:3. In Runde 3 wartet nun aber eine deutlich kniffligere Aufgabe auf die Weltnummer 15, am Freitag geht es gegen die Siegerin des Duells zwischen Victoria Azarenka (WTA 18) oder Lin Zhu (WTA 44). (law)