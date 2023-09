US Open: Coco Gauff verzückt die US-Tennis-Fans

Die erst 19-jährige Coco Gauff spielt am US Open gross auf und kann Samstag gegen Aryna Sabalenka ihren ersten Grand-Slam-Titel holen. Der Hype um Gauff ist in den USA riesig.

US Open : «In Love with Coco» – diese 19-Jährige verzückt sogar Justin Bieber

1 / 6 Coco Gauff ist in Form. USA TODAY Sports via Reuters Con Die 19-Jährige kann am Samstag ihren 1. Grand-Slam-Titel gewinnen. AFP Ex-US-Präsident Barack Obama und Ehefrau Michelle Obama schauten bei Coco Gauffs Erstrundenspiel zu. REUTERS

Darum gehts Im US-Open-Final der Frauen duellieren sich Coco Gauff (WTA 6) und Aryna Sabalenka (ATP 2).

Die 19-jährige Gauff ist die grosse Hoffnung der US-Fans.

Seit sie einen neuen Trainer hat, ist sie im Aufschwung.

Sechs Jahre ist es her, als mit Sloane Stephens zum letzten Mal eine US-Amerikanerin das US Open gewinnen konnte. Nun könnte am Samstag mit Cori «Coco» Gauff eine erst 19-jährige Spielerin die Durststrecke der grossen Tennis-Nation USA beenden. Die Überfliegerin hinterliess bereits 2019 mit bloss 15 Jahren erste Duftmarken auf der Tour und ist nun endgültig an der Weltspitze angekommen.

Mit ihrem Power-Tennis begeistert Gauff die Fans, zu denen in Flushing Meadows mit unter die Crème de la Crème der nordamerikanischen Prominenz gehörte. Getreu dem Song von US-Rapper O.T. Genasis «In Love with Coco» ist auch kein Geringerer als Justin Bieber. Bei der Drittrundenpartie von Gauff gegen Elise Mertens sass der Pop-Superstar zusammen mit seiner Frau Hailey im Publikum und feuerte die Lokalmatadorin an.

Auch die Obamas schauten Gauff zu

«Ich kann nicht vor Justin Bieber verlieren. Nachdem ich ihn bemerkt hatte, habe ich kein Aufschlagspiel mehr verloren», meinte Gauff hinterher. Sie sei zwar erst kurz nervös gewesen, als sie den Sänger bemerkte. «Dann habe ich mich daran erinnert, dass Barack und Michelle Obama bei meinem Erstrundenmatch da waren», so die Weltnummer sechs weiter.

Im über 23’000 Besucher fassenden Arthur Ashe Stadium vor Ort war Gauff selbst bereits als Achtjährige. Ein Video, wie sie damals zu Carly Rae Jepsens Hit «Call me maybe» mitten auf der Tribüne tanzte, machte in den letzten Tagen immer wieder die Runde auf Social Media.

Aufschwung dank neuem Coach

Im Juli dieses Jahres war der Frau aus Florida wohl nicht mehr ganz so fest zum Tanzen zumute, nachdem sie in Wimbledon in der ersten Runde scheiterte. Im Anschluss an die Enttäuschung in London kontaktierte ihr Management, die von Roger Federer mitbegründete Agentur Team 8, Star-Trainer Brad Gilbert. Der 62-Jährige, der u. a. einst Andre Agassi zu sechs Grand-Slam-Titeln führte, hilft seither mit, das Riesentalent zu coachen.

Mit Gilbert an ihrer Seite setzte Gauff ihr gewaltiges Potenzial sofort in bemerkenswerte Resultate um. Zwei Turniersiege in Washington und Cincinnati sowie bloss eine Niederlage in 18 Partien sprechen eine deutliche Sprache für den Erfolg mit dem Coach, der einst die Tennis-Bibel «Winning ugly» verfasste.

Inspiriert von Oma und Kobe Bryant

Beeinflusst wurde Gauff nicht nur von ihrem Trainerteam, sondern auch stark von ihrer Familie. Besonders von ihrer Grossmutter lernte sie vieles. Yvonne Lee Odom war 1961 das erste dunkelhäutige Mädchen, das eine High School besuchte und brachte ihrer Enkelin vieles bei. «Ihre Führungsqualitäten und ihr freundlicher Umgang mit jedem, unabhängig von seinem Hintergrund, sind etwas, das mich inspiriert», meint die 19-Jährige.

Ihr unbeschwertes Auftreten in Interviews brachten Gauff neben den sportlichen Qualitäten nicht nur in den USA viele Sympathien ein. Die Teenagerin hat nach dem Einzug in ihren zweiten Grand-Slam-Final aber Blut geleckt und will sich mit dem bislang Erreichten nicht zufriedengeben. «Der Job ist noch nicht erledigt», zitierte sie nach ihrem Halbfinal-Sieg gegen die Tschechin Karolina Muchova die verstorbene Basketball-Legende Kobe Bryant.

Aryna Sabalenka heisst die Finalgegnerin von Coco Gauff. REUTERS

Nachdem Gauff letztes Jahr im Endspiel des French Open gegen die damalige Nummer eins Iga Swiatek chancenlos blieb, soll nun gegen die kommende Nummer eins Aryna Sabalenka alles besser werden. Würde sie am Samstag den Titel holen, wäre sie der jüngste US-Open-Champion bei den Frauen, seit ihr Idol Serena Williams 1999 als 17-Jährige triumphierte.

Wer gewinnt das US Open? Coco Gauff. Aryna Sabalenka.