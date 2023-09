US Open: Daniil Medwedew beklagt sich über New Yorker Hitze

Am US Open leiden Daniil Medwedew und Andrei Rublew auf dem Court. Später kollabiert ein Zuschauer wegen der schwülen Hitze auf der Tribüne.

Hitze und Luftfeuchtigkeit : «Ein Spieler wird sterben» – extreme Bedingungen am US Open

Darum gehts In New York herrscht aktuell eine drückende Hitze.

Das bekommen Spielerinnen und Spieler, aber auch die Fans am US Open zu spüren.

Daniil Medwedew meinte, es müsse etwas geschehen.

Daniil Medwedew hat angesichts der schwülen Hitze am US Open eine Debatte im Tennis über den Umgang mit diesen schwierigen Bedingungen angeregt. Während des Viertelfinalerfolgs über seinen russischen Landsmann Andrei Rublew hatte der US-Open-Sieger von 2021 am Mittwochnachmittag bei 34 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit in eine Kamera gesagt: «Ein Spieler wird sterben und sie werden es sehen.»

Nach der Partie berichtete Medwedew, dass er keine Haut mehr an der Nase und mehreren Stellen seines Gesichts habe, weil er sich so oft mit einem Handtuch abgetrocknet habe. Im Anschluss an den Dreisatzsieg habe er zudem zunächst nicht mehr richtig sehen können. «Wir wollen nicht, dass etwas passiert und dann sagen: ‹Oh mein Gott, Medwedew hat das schon vor ein paar Jahren gesagt›», sagte der 27-Jährige.

Unterstützung bekam der Russe vom spanischen Ex-Profi Alex Corretja, der die Hitze und Luftfeuchtigkeit als «unmenschlich» bezeichnete. Und weiter schrieb er auf X (ehemals Twitter): «Der Match zwischen Medwedew und Rublew ist eine Folter.»

Medwedew hat auch keine Lösung

Medwedew gestand in Flushing Meadows, keine Lösung gegen das Problem präsentieren zu können. «Das Ding ist, ich weiss nicht, was wir tun können.» Das Turnier während der Hitzeperiode für ein paar Tage zu unterbrechen, würde «alles ruinieren». «Könnten wir nur noch drei Sätze spielen in diesen Bedingungen? Einige Jungs wären nicht glücklich damit», sagte er.

Auch nur noch abends zu spielen, sei keine Option, weil es in New York im September auch dann heiss und feucht sei. «Ich habe keine wirklichen Lösungen, aber es ist immer noch besser, darüber zu sprechen, bevor etwas passiert», sagte Medwedew. Der Weltranglistendritte liess sich während der Partie behandeln, ein Inhalierspray geben und klagte über Atemprobleme.

Ein Fan kollabierte

Aber nicht nur die Spieler litten unter der Hitze, auch den Zuschauern setzten die extremen Bedingungen zu. Der Viertelfinal zwischen Madison Keys und Marketa Vondrousova im Arthur Ashe musste während acht Minuten unterbrochen werden. Das, weil ein Fan kollabiert war. Die US-Amerikanerin Keys brachte Wasser und ein Handtuch einem Security, der es an den Fan weiterleitete. Der Zuschauer musste danach aus dem Stadion begleitet werden.

