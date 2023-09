US Open: Dominic Stricker beeindruckte auch seinen Ex-Trainer

Dominic Stricker spielte sich am US Open in die Herzen der Fans. Als Nächstes steht für den 21-jährigen Berner der Davis Cup an.

Stricker singt beim Seitenwechsel. SRF

Darum gehts Dominic Stricker zeigte am US Open starke Leistungen.

Der Achtelfinal gegen den Einheimischen Taylor Fritz bedeutete jedoch Endstation.

Einer seiner ehemaligen Trainer ist vom Auftreten des 21-Jährigen beeindruckt.

Dominic Stricker mutierte am US Open zu einem Fanliebling. Der Berner hatte die Weltnummer sieben Stefanos Tsitsipas in fünf Sätzen niedergerungen. Dabei sang er in der Pause zu einem Lied mit. Eine Runde später musste er gegen Benjamin Bonzi wieder über die volle Distanz. So schien die Luft bei der Achtelfinal-Niederlage gegen den Einheimischen Taylor Fritz etwas draussen. Die Kraft habe aber keine Rolle gespielt, sagte Stricker im SRF. «Wenn man auf diesem Platz steht, bekommt man Energie von den Fans und vom Team, dann läuft es einfach.»

Der 21-Jährige kämpfte auch gegen die Weltnummer neun aufopfernd, doch Fritz war stärker und gewann in drei Sätzen. Nun wird Stricker abreisen. Auf Social Media meldete er sich und sagte New York auf Wiedersehen. «Es war eine unglaubliche Woche für mich, danke New York, danke US Open.» Nun müsse er aber Abschied nehmen und das alles verdauen, was er hier erlebte, schrieb er weiter.

Er kann die anderen ärgern

Sven Swinnen, Coach bei Swiss Tennis, war bis März Strickers Trainer. Auch er ist beeindruckt, was der Berner in Flushing Meadows zeigte. «Das ist natürlich eine super Leistung. Ich bin sehr glücklich für ihn, dass er es bis in den Achtelfinal geschafft hat und jetzt in den Top 90 steht.» Stricker habe immer wieder gezeigt, dass er starke Spieler ärgern könne.

Bereits im Interview mit 20 Minuten vor zwei Jahren meinte Swinnen, dass Stricker mental sehr weit sei, «er bringt mit seiner ruhigen Art schon sehr viel mit. Ich glaube, seine Emotionen hat er gut im Griff, das ist sicher eine Stärke. Andere flippen früher aus. Da hat er sich sehr gut unter Kontrolle».

Für die Zukunft sieht der 42-Jährige einen wichtigen Punkt, den Stricker befolgen muss: «Er sollte weiterhin hart an seiner Konstanz arbeiten und dann bin ich mir sicher, wird er weitere solche Erfolge feiern können.» Swinnen hat auch jetzt noch eine sehr gute Beziehung zu Stricker, das Tennis-Ass selber schreibt auf seiner Website: «Er war nicht nur mein langjähriger Coach, sondern auch ein wahrer Freund und Wegbegleiter. Er wird mich auch in Zukunft ab und zu in Trainings oder an Turnieren unterstützen.»

Davis Cup steht an

Swinnen sagt dazu: «Ich kenne ihn jetzt auch schon seit er 13 oder 14 Jahre alt ist, und in den Jahren 2020, 2021 und 2022 hatten wir eine sehr intensive gemeinsame Zeit mit Turnierreisen um die ganze Welt.»

Die nächste Reise führt Stricker nach Hause, dann geht es aber schon bald weiter nach Manchester für den Davis Cup. Vor der Abreise schrieb Stricker: «Ich verlasse New York mit viel Stolz auf das, was ich erreicht habe, mit vielen neuen Erfahrungen im Gepäck und dem Ziel, nächstes Jahr noch stärker zurückzukommen.» Die Gegner im Davis Cup müssen sich auf einen motivierten und zähen Schweizer einstellen.

