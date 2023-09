US-Open-Final: Novak Djokovic gewinnt gegen Daniil Medwedew

Der Schlüsselmoment

Im zweiten Satz scheint Djokovic phasenweise stehend K.o., doch der 36-Jährige wehrt bei 5:6 aus seiner Sicht einen Satzball Medwedews ab, als der Russe einen Passierball longline ins Netz haut. Djokovic kämpft sich dann irgendwie ins Tiebreak und krallt sich den eminent wichtigen zweiten Satz. Die Vorentscheidung in diesem Final.

Der bessere Spieler

Medwedew liefert Djokovic einen würdigen Final und ist lange nicht der wirklich schlechtere Spiele. Der Serbe ist aber in den entscheidenden Momenten gnadenlos und holt sich am Ende verdient den historischen 24. Grand-Slam-Titel. Damit egalisiert er die Bestmarke von Margaret Court, die bislang die geschlechterübergreifende Rekordhalterin war.

Das Tribünengezwitscher

Eine kuriose Szene ereignet sich im dritten Satz: Medwedew kommt nach einem langen Ballwechsel zu Fall, worauf Djokovic übers Netz klettert und seinem Gegner aufhelfen will. Der Russe verzichtet auf die Hilfe, weil er sich noch ein paar Sekunden am Boden erholen will. Dennoch eine sehr sportliche Geste Djokovics.

Der Ausblick

Bereits am Dienstag geht es im Tennis weiter mit dem Davis Cup. Djokovic und Medwedew werden dort aber fehlen und sich eine wohlverdiente Pause gönnen. Für sie steht in diesem Kalenderjahr vor allem Ende November noch mit den ATP-Finals in Turin ein grosses Highlight an.