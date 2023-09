US Open: Fiona Crawley darf Preisgeld nicht annehmen

Fiona Crawley erspielte sich am US Open ein Preisgeld von rund 72’000 Franken.

Drei siegreiche Spiele in der Qualifikation und eine Niederlage im Hauptfeld des US Open ergeben ein Preisgeld von rund 72’000 Franken – ein schöner Batzen für ein Tennis-Talent, das erst 21 ist. Doch Fiona Crawley kann sich über ihren Lohn nicht freuen. Das, weil sie noch College-Spielerin ist. Doch beginnen wir vorne.

Die US-Amerikanerin bekundete viel Mühe in den ersten beiden Quali-Runden, schaffte den Sieg jeweils erst im Match-Tiebreak des dritten Satzes. Die dritte Runde war dann wieder eine klare Sache – wie auch die einzige Partie im Hauptfeld, die sie gegen die Russin Anastassija Pawljutschenkowa 2:6, 4:6 verlor. Crawley empfand das US Open als «grossartige Erfahrung» und versprach, dass sie ihr Spiel verbessere und wiederkommen werde.

College gilt als Amateursport

Dann darf sie hoffentlich ihr erspieltes Preisgeld einstreichen. Das wird sie aber nur können, wenn sie bis dann ihr Studium abgeschlossen hat. Crawley ist aktuell Studentin an der Universität von North Carolina. Ein renommiertes College, dessen Sportlerinnen und Sportler in diversen Sportarten als «Tar Heels» bezeichnet werden. Und genau da liegt das Problem: College-Athletinnen und -Athleten gelten in den USA als Amateursportler, die keine Bezahlung annehmen dürfen. Nehmen sie Gelder an, gehören sie nicht mehr der College-Vereinigung NCAA (National Collegiate Athletic Association) an.