US Open: Handschlag-Wirbel um Eugnei Bouchard und Dajana Jastremska

Eugenie Bouchard (29) scheitert in der Qualifikation und verpasst das US Open. Die Partie gegen die Ukrainerin Dajana Jastremska sorgt aber dennoch für viel Zündstoff.

US Open : Gegnerin als Doperin bezeichnet – Handschlag-Wirbel um Bouchard

Das US Open findet erneut ohne Eugenie Bouchard statt. Die Kanadierin verliert gegen Dajana Jastremska aus der Ukraine in drei Sätzen.

Darum gehts Eugenie Bouchard (WTA 216) verpasst die Qualifikation für das US Open.

Nach ihrem Quali-Spiel gegen Dajana Jastremska (WTA 111) wird ihr der Handschlag verweigert.

Dahinter steckt ein seit Monaten andauernder Streit zwischen den beiden Spielerinnen.

Bouchard hatte Jastremska einst als Doperin bezeichnet.

Lange ist es her, seit Eugenie Bouchard (29) zuletzt sportlich für Schlagzeilen gesorgt hat. Letztmals schaffte es die Kanadierin 2020 am French Open ins Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers. Auch beim diesjährigen US Open bedeutet bereits die Qualifikation für sie Endstation. Mit 1:6, 6:4 und 4:6 musste sich die Weltnummer 216 der Ukrainerin Dajana Jastremska (WTA 111) geschlagen geben.

Für Wirbel sorgt nun aber das, was sich unmittelbar nach der Partie in der zweiten Quali-Runde abspielte. Jastremska verweigerte Bouchard den obligaten Handschlag. Dahinter stecken aber keine politischen Gründe, sondern ein seit Monaten andauernden Konflikt zwischen den beiden Spielerinnen.

Bouchard hatte im April dieses Jahres beim WTA-Turnier in Madrid gegen Jastremska ausgeteilt. «Hat etwas, in Madrid gegen Doperinnen zu spielen», kommentierte die ehemalige Weltnummer fünf nach dem gewonnenen Direktduell auf X (ehemals Twitter). Bereits sechs Jahre zuvor hatte Bouchard in der spanischen Hauptstadt mit Maria Scharapowa eine verurteilte Doperin bezwungen.

Positiver Test wegen Sex?

Im Gegensatz zu Scharapowa wurde die Sperre gegen Jastremska aber nach nur sechs Monaten wieder aufgehoben. Die Ukrainerin war im November 2020 in einer Dopingprobe hängen geblieben und gesperrt worden. Das unabhängige Tribunal des Tennis-Anti-Doping-Programms entschied jedoch, dass die Substanz ohne ihr Verschulden in ihren Körper gelangt sei. Jastremska beschuldigte damals indirekt ihren Ex-Partner, dieser habe aufgrund von Potenzprobleme zu anabolen Mitteln gegriffen. Durch den Geschlechtsverkehr sei die Substanz in ihren Körper gelangt. Der Ex-Freund bestritt die Vorwürfe.

Nur einen Tag nach ihrem Tweet hatte sich Bouchard im April öffentlich entschuldigt. Wie der verweigerte Handschlag in New York zeigt, hat sich das Thema für Jastremska damit aber nicht erledigt.