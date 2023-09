US Open: Klima-Aktivist klebt sich auf der Tribüne fest

Der Halbfinal des US Open zwischen Coco Gauff und Karolina Muchova wurde vom Protest von Klima-Aktivisten unterbrochen.

Beim einen der beiden Frauen-Halbfinals des US Open haben Klima-Aktivisten einen Protest lanciert.

Unbeeindruckt von einer langen Unterbrechung wegen des Protests durch Umweltaktivisten hat der amerikanische Tennis-Star Coco Gauff erstmals den Final des US Open erreicht. Der Halbfinal musste für knapp 50 Minuten gestoppt werden, weil mehrere Personen mit Rufen das Spiel gestört hatten und sich einer von ihnen mit den Füssen auf dem Boden der Tribüne festgeklebt hatte.

Die 19-jährige Gauff setzte sich am Donnerstagabend (Ortszeit) mit 6:4, 7:5 gegen Karolina Muchova aus Tschechien durch. Im Final am Samstag trifft sie auf die Belarussin Aryna Sabalenka, die nach einer Leistungssteigerung 0:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:5) gegen Madison Keys gewann und damit ein amerikanisches Finale verhinderte.

«Wette, dass es im Final einen Protest gibt»

«Ich habe es so behandelt wie eine Regenpause. Wir haben im Tennis so viele Unterbrechungen», sagte Gauff bei ESPN über die Zwangspause. Es sei nur schwierig gewesen, weil die Länge der Unterbrechung nicht abzusehen gewesen sei. «Das Verrückte ist – ich habe heute Morgen gesagt: «Ich wette, dass es im Final einen Klimawandel-Protest gibt.» Ich habe nicht gedacht, dass es schon im Halbfinal sein wird.» In einer zum Ende hochklassigen Partie verwandelte Gauff nach mehr als zwei Stunden ihren sechsten Matchball.