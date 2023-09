US Open: Novak Djokovic will bis Olympia 2028 spielen

Grosse Emotionen bei Djokovic nach seinem Triumph in New York. SRF

Darum gehts Novak Djokovic feiert in New York seinen 24. Grand-Slam-Titel.

Nach dem Spiel weint er in den Armen seiner Tochter, die ihm Kraft gegeben habe.

Sein Trainer sagt, Djokovic plane, noch bis Olympia 2028 weiterzuspielen.

24 Grand-Slam-Titel hat Novak Djokovic nach dem Sieg am US Open neu auf seinem Konto. Nach einem so grossen Erfolg brachen auch beim Djoker emotional alle Dämme. Kurz nach dem verwandelten Matchball gegen Daniil Medwedew schloss er seine kleine Tochter in die Arme und weinte dabei vor Freude wie ein Schlosshund.

Tara (6) hatte den Final direkt gegenüber der Spielerbank verfolgt und gab ihrem Vater mit stetigem Blickkontakt die nötige Kraft, um auch heikle Spielsituationen zu überstehen. «Jedes einzelne Mal, als ich es gebraucht habe, habe ich die unschuldige Energie eines Kindes von ihr bekommen», erklärte Djokovic an der Pressekonferenz. «Als ich stressige Momente hatte und einen kleinen Schubs brauchte, hat sie mich angelächelt.»

Taras Bruder Stefan verfolgte den Sieg an der Seite von Mutter Jelena schräg hinter dem Platz. «Als ich Vater wurde, war einer meiner Wünsche, dass ich einen Slam vor ihren Augen gewinne und sie realisieren, was passiert, dass sie so alt sind, um das zu verstehen», sagte der Serbe, der mit 36 Jahren noch immer der Beste seiner Sportart ist.

GOAT-Debatte erledigt?

Ob er auch der grösste Tennisspieler (GOAT) der Geschichte ist, darüber stritten sich die Tennis-Fans im letzten Jahrzehnt immer wieder. Nach Djokovics jüngstem Triumph in New York und der Egalisierung des Rekords von Margaret Courts 24 Major-Titeln scheint die Debatte zumindest vorerst geklärt.

Der französische Tennis-Journalist Bastien Fachan schreibt etwa: «Novak Djokovic ist der grösste männliche Tennisspieler aller Zeiten. Nicht nur statistisch.» Auch andere Beobachter teilen diese Meinung.

Zumindest betreffend der Anzahl Grand-Slam-Titel ist der Serbe seinen ewigen Rivalen Roger Federer (20 Titel) und Rafael Nadal (22) klar enteilt. Federer wird ihn nach seinem Rücktritt nicht mehr einholen, beim verletzten Nadal bleibt offen, ob und wie er auf die Tour zurückkehrt.

Djokovic will noch bis L.A. 2028 spielen

Rücktrittsgedanken in naher Zukunft hegt hingegen Djokovic offenbar noch keine. «Eines Tages werde ich das Tennis verlassen, so in 23 oder 24 Jahren», witzelte der frischgebackene US-Open-Champion. So lange dürfte es auch der Körper des Modellathleten nicht mitmachen, aber sein Trainer Goran Ivanisevic verkündete, dass Djokovic gedenke, noch fünf Jahre weiterzuspielen.

«Er plant, bei den Olympischen Spielen in Los Angeles zu spielen», erklärte der Kroate und lachte dabei. «Wann ist das, 2028?», so der einstige Wimbledon-Champion. Ivanisevics Schützling selbst gab zu, dass er sich gelegentlich schon frage, wie lange er noch weitermachen wolle: «Solange ich immer noch auf diesem hohen Niveau spiele und die grössten Turniere in diesem Sport gewinne, will ich diesen Sport aber nicht verlassen.»

Die Rekorde von Djokovic

Ist Novak Djokovic der grösste Tennisspieler der Geschichte? Ja, absolut, die Zahlen sprechen für ihn. Nein, Rafael Nadal ist der grösste. Nein, Roger Federer bleibt der GOAT.

Djokovic widmet verstorbenem Kobe Bryant den US-Open-Titel. Video: SRF