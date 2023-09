US Open: Novak Djokovic imitiert Jubel von Ben Shelton

Zum bereits 36. Mal steht Novak Djokovic in einem Grand-Slam-Final, zum zehnten Mal beim US Open. Auf dem Weg dazu schlug der Serbe am Freitagabend den US-Überflieger Ben Shelton in drei Sätzen. Mehr zu reden als die Ballwechsel der beiden sorgt im Nachgang an die Partie der Jubel Djokovics nach seinem verwandelten Matchball.

Mit der rechten Hand ahmte der 36-Jährige den Jubel nach, welcher sein 16 Jahre jüngerer Gegner bei dessen Viertelfinalsieg gegen Frances Tiafoe und auch beim Triumph über Aslan Karatsev in der dritten Runde gezeigt hatte. Einige Medien vermuten, dass Djokovic die Geste von Shelton deswegen imitierte, weil ihm einige Aktionen des US-Amerikaners nicht passten. Gerade in der Schlussphase des dritten Satzes pushte sich Shelton mit lautstarken Rufen immer wieder nach vorne.

«Aufrichtigste Form der Schmeichelei»

Wenn man ein Spiel gewinne, habe man verdient, zu tun, was man wolle, so Shelton weiter. «Als Kind habe ich immer gelernt, dass Nachahmung die aufrichtigste Form der Schmeichelei ist», ergänzte der 20-Jährige sein Statement mit einem Zitat des irischen Schriftstellers Oscar Wilde.

Djokovic mit Augenzwinkern

Djokovic entgegnete an seiner Pressekonferenz einer Frage zum Vorfall gelassen: «Ich liebe einfach Bens Jubel», so der 23-Major-Champion. «Der Jubel war sehr originell, deswegen habe ich ihn kopiert und gestohlen», ergänzte er weiter und lächelte dabei. Inspiriert wurde Shelton für seinen Jubel seinerseits von einem berühmten Kumpel aus der Leichtathletik.

Der dreifache Hürden-Weltmeister Grant Holloway trainierte mit Shelton in Florida und jubelte auch schon mit der Geste, die das Sprechen an einem Telefon und das anschliessende Auflegen nachahmt. Es soll signalisieren, dass man «eingewählt» sei. Auch an seine Jugendzeit würde es ihn erinnern, so Shelton. «Als ich in Atlanta aufgewachsen bin, hatten wir zu Hause auch so ein Telefon», sagte der Amerikaner und ergänzte, dass er als Kind damit seine Freunde jeweils anrufen musste, um sich zu verabreden.